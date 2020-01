Lenker stürzt mit Auto bei Bad Ischl in Bachbett

Ein Schutzengel dürfte wohl auf dem Beifahrersitz des Lenkers gesessen sein, nur so kann man sich den glimpflichen Ausgang des Verkehrsunfalles im oberösterreichischen Weißenbachtal in der Nacht auf Sonntag erklären. Der Mann war mit seinem Auto nahe Bad Ischl in ein Bachbett gestürzt, konnte sich aber selbst befreien.