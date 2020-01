Entlassener Veganer zieht in England vor Gericht

Präzedenzfall für britische Justiz

Das Gericht in Norwich muss nun in einem ersten Schritt entscheiden, ob der Fall wirklich unter das Diskriminierungsgesetz fällt - also, ob ethisch motivierter Veganismus ein „philosophischer oder religiöser Glaube“ ist und nicht nur eine Meinung oder eine Überzeugung. Über die konkrete Entlassung des Klägers soll erst später verhandelt werden.