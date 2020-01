Spur ins Drogenmilieu bei Mühlviertler Findelkind

Noch immer ist die Mutter des Findelkinds von Lichtenberg in Oberösterreich wie vom Erdboden verschluckt - doch die Spur dürfte ins Drogenmilieu führen. So soll das Baby, das am 26. Dezember kurz vor 1 Uhr früh auf einer Türmatte abgelegt worden war, Anzeichen einer Intoxikation durch Suchtmittel gezeigt haben.