Regierung fix: „Wie lange wird sie bestehen?“

Auch wenn die Grünen Gremien am Freitag und Samstag noch dem Koalitionspapier zustimmen müssen, ist es jetzt schon ein Novum in der österreichischen Innenpolitik. Es gibt eine Einigung über ein türkis-grünes Regierungsabkommen. Die ersten Details aus dem Regierungsüberinkommen lassen vermuten, dass die ÖVP sich in Sachen Migration, Sicherheit und bei Budgetfragen durchsetzen konnte. Dass die Grünen vermeintlich in diesem Bereich nachgegeben haben erscheint vielen Usern erstaunlich und man wartet gespannt auf die Basisabstimmung bei den Grünen.