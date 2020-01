„Mit Mut und Zuversicht“ durch Ibiza-Jahr gekommen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner Neujahrsansprache auf „ein ungewöhnliches, ein herausforderndes, ein überraschendes“ Jahr zurückgeblickt, durch welches die Österreicher „mit Mut und Zuversicht gut durchgekommen“ seien. Bei allen unvorhersehbaren Ereignissen und Erschütterungen des Jahres 2019 habe sich für Van der Bellen erneut gezeigt, „wie wichtig es ist, auch im scheinbar größten Durcheinander Gelassenheit, Mut und Zuversicht zu bewahren“, sagte er am Mittwoch in seiner Rede im ORF. Trotz der Regierungskrise konnte Van der Bellen positive Dinge vermelden.