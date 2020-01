Zahl der Verkehrstoten nahezu konstant geblieben

In Niederösterreich starben 2019 98 Verkehrsteilnehmer (minus fünf), 68 waren es in Steiermark (minus eins), 29 in Kärnten (minus eins) und 15 in Vorarlberg (minus zwei). In der Steiermark und in Wien wurden im Jahr 2019 die bisher geringsten Zahlen an Verkehrstoten seit 50 Jahren verzeichnet. Unter den Opfern befinden sich 16 Kinder im Alter von null bis 14 Jahren, bei Verkehrsunfällen mit Geisterfahrern kam 2019 wie im Jahr davor ein Verkehrsteilnehmer ums Leben.