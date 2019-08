7 Ursachen für hohen Blutzoll auf unseren Straßen

Trauriges Detail am Ende der Statistik: Im vergangenen Jahr verunglückten insgesamt fast 2900 Kinder im Straßenverkehr, das sind pro Tag acht Kinder zwischen 0 und 14 Jahren. In einigen Fällen endete dies auch 2019 tödlich, wie in den vergangenen Tagen in Niederösterreich und Kärnten.