Zu Jahresbeginn kaltes Bad für unsere Politiker

So wurde Landeshauptmann Peter Kaiser gesehen wie er in Velden durchs Wasser pflügte. Bereits zum 11. Mal veranstaltete „Sport am Wörthersee“ unter Werner Uran das Neujahrsschwimmen in der Bucht. Und die 100 Schwimmer hatten Glück: Das Wasser war mit plus 5 Grad fast schon warm. 500 Schaulustige feuerten sie an.