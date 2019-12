Feuerwerke: Schmutzige Seite des bunten Spektakels

Schön ist es schon, so ein Feuerwerk, das abzischt, dann in der Luft explodiert und für einen bunten Lichtregen sorgt. In Österreich werden jedes Jahr durchschnittlich zehn Millionen Euro in Form von Raketen und Knallkörpern in die Luft geblasen. Geschätzte 80 Prozent der in der EU verkauften Feuerwerkskörper stammen laut Umweltministerium aus Fernost und werden meist unter sozial fragwürdigen Bedingungen produziert.