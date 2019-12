Vielerorts keine Raketen: Silvester immer stiller

Nein zu Billig-Feuerwerken

Gegen das Image als „Klimakiller“ will nun die Pyrotechnik-Branche antreten. „Feuerwerke werden als Klimasünder dargestellt. Studien belegen, dass die Belastung nur einen verschwindend geringen Bruchteil der Gesamtbelastung ausmacht. Dennoch wird Hornbach nächstes Jahr auf den Verkauf unserer Produkte verzichten“, so Hans-Matthias Liebenwein, dessen Unternehmen mit Firmensitz in Meiselding der einzige Feuerwerks-Produzent in Österreich ist. Liebenwein spricht sich aber für ein Umdenken in der Branche aus: „Es braucht zukunftsfähige Lösungen. Billigimporte sollten nicht weiter verkauft werden. Auch könnte über ein Verbot von Knallkörpern nachgedacht werden.“