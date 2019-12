Gleiche Jobchance bald im Magistrat

Groß ist die Freude auch bei „anderskompetent“-Geschäftsführerin Ernestine Harrer. Mit ihrer gemeinnützigen Gesellschaft setzt sie sich seit Jahren für die Inklusion von Beeinträchtigten am Arbeitsmarkt ein: „Das Wichtigste ist, dass Menschen mit Beeinträchtigung am Arbeitsmarkt teilhaben können. Jeder Mensch will sinnvolle Arbeit leisten. Ich begrüße den Schritt sehr.“