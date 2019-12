Garstiges Adventwetter: Regen am Heiligen Abend

Föhn brachte einige Temperaturrekorde

Der Dezember hat zwar relativ kühl begonnen, entwickelte sich im Laufe der Wochen aber zu einem der wärmsten der Messgeschichte. „Eine kräftige Südströmung ließ in den vergangenen Tagen die Rekorde reihenweise purzeln“, so UBIMET-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Und das gleich an 34 Wetterstationen. In St. Pölten, Graz und Salzburg wurden Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad Celsius gemessen. Schon zuvor wurde im Rheintal in Vorarlberg und in Salzburg jeweils die 20-Grad-Marke geknackt.