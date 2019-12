Philadelphia Eagles feiern Heimsieg über Dallas

Die Philadelphia Eagles haben ihre Play-off-Chance in der National Football League (NFL) gewahrt. Der Super-Bowl-Sieger von 2018 feierte am Sonntagabend (Ortszeit) einen 17:9-(10:6)-Heimsieg über den NFC-East-Divisions-Rivalen Dallas Cowboys, dessen an der Wurfarm-Schulter lädierter Spielmacher Dak Prescott ohne Touchdown-Pass blieb.