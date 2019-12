Darts-WM begeistert: „Brauchen nicht mehr Geld“

Ausnahmezustand. „16 Tage, 28 Sessions – alles ist ausverkauft.“ Bei Barry Harn, dem Boss des Darts-Weltverbands PDC, funkeln die Augen. 3000 Fans, die Mehrheit verkleidet, bringen zweimal täglich den Alexandra Palace in London zum Beben. „Die Atmosphäre ist einzigartig, was ganz Besonderes.“ Weshalb Harn einen Umzug – obwohl oft gefordert – in die größere Great Hall für einzelne Spiele ablehnt. „Dann verlierst du den Spirit. Wir brauchen nicht mehr Geld.“ Die Begründung klingt zumindest romantisch.