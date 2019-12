Fischerhütte bei Metnitz durch Feuer zerstört

Das Feuer in der kleinen Fischerhütte - ein Anhänger wurde dafür umgebaut - ist am Freitag gegen 1 Uhr im Bereich des Schrottenbacher Teiches in Feistritz bei Metnitz aus derzeit noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehren Metnitz und Grades konnten das Feuer rasch eindämmen, die Hütte wurde aber vollkommen zerstört. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Verletzt wurde zum Glück niemand.