Blutdoping: Anklage gegen Arzt und vier Helfer

Der Mediziner und einer weiterer Beschuldigter befinden sich seit ihrer Festnahme im Zuge der „Operation Aderlass“ deutscher und österreichischer Behörden bei der Nordischen-WM in Seefeld und in Erfurt Ende Februar beziehungsweise Mitte März in Untersuchungshaft. Drei Verdächtige sind im Mai/Juni aus der Haft entlassen worden. Der Starttermin des Prozesses vor dem Landgericht München sei noch offen, hieß es weiters.