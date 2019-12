Brände und Hitze: Ausnahmezustand in Südaustralien

Wegen der verheerenden Buschbrände und der extremen Hitze in Australien haben die Behörden einen siebentägigen Ausnahmezustand für den Bundesstaat New South Wales und dessen Hauptstadt Sydney erklärt. Grund seien die „katastrophalen Wetterbedingungen“, erklärte die Regierungschefin von New South Wales, Gladys Berejiklian. Meteorologen erwarten in der Region in den nächsten Tagen Temperaturen um die 46 Grad.