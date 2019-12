Australien: Dürre, Brände - und 41 Grad im Schnitt

Als wären die seit Jahren andauernde Dürre und die seit Wochen wütenden Buschbrände nicht schlimm genug, erschwert in Australien nun auch noch eine Rekordhitze den aussichtslos scheinenden Kampf gegen die Flammen und die Verödung weiter Landstriche. Wie das staatliche Amt für Meteorologie mitteilte, war die landesweite durchschnittliche Höchsttemperatur am Dienstag mit 40,9 Grad so hoch wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen (siehe auch Video oben). In der Ortschaft Seduna im Bundesstaat South Australia wurden gar 46,5 Grad gemessen.