Und wieder purzelten die Dezembernacht-Rekorde

Neue Rekorde auch am Tag

Der Südföhn bescherte in der Folge auch untertags einige neue Dezemberrekorde in den Bundesländern, wie Ubimet berichtete. Das Quecksilber erreichte in Eisenkappel 15 Grad (bisher 13,9), in Kitzbühel 16,2 Grad (bisher 15,6), Salzburg-Stadt 19,3 Grad (bisher 19,2) und am Flughafen Salzburg 20,1 Grad (bisher 19,1). Auch in Windischgarsten wurde ein neuer Rekord vermeldet, hier wurden 17,6 Grad (bisher 16,9) registriert, in Bad Goisern 18,5 Grad (bisher 17,6) und in Lunz am See 17,2 Grad (bisher 16,9).