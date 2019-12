Die wärmste Dezembernacht der Messgeschichte

Noch einmal bis zu 20 Grad

Am Mittwoch verliert der Föhn an Stärke, doch bereits am Donnerstag legt er wieder zu und beschert uns auch im östlichen Flachland kräftige Böen. „Somit wird es auch hier deutlich milder“, so Spatzierer. Am Freitag ist dann sogar mit orkanartigen Böen zu rechnen. Auf den Bergen können Windspitzen um die 150 km/h erreicht werden. Und einmal mehr klettert das Quecksilber hoch und höher und erreicht etwa im Rheintal um die 20 Grad.