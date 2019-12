Rezept der Woche: No-Bake-Bananen-Torte

Zubereitung: Die Butterkekse zusammen mit den Biskotten zerbröseln. Die Schokolade mit der Butter schmelzen und mit den Keksbröseln vermischen. Eine Tortenform mit Papier auslegen und die Masse als Boden hineinpressen, für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. Schlagobers steif schlagen. Qimiq, Joghurt und Nutella unterrühren. Die geschälten Bananen in Scheiben schneiden und auf die gekühlte Torte legen, Creme darauf verteilen, eventuell mit Schokosplitter bestreuen und über Nacht in den Kühlschrank stellen.