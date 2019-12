Kampfdrohne soll „türkische Interessen“ schützen

Die Türkei und die türkischen Zyprer verlangen, am Erdgas beteiligt zu werden. Ankara schickte bereits mehrere Bohrschiffe in Begleitung von Kriegsschiffen in die Region, weshalb es wiederholt zu Zwischenfällen mit Schiffen anderer Staaten gekommen ist. Der türkische Verkehrsminister Tolga Atakan sagte, die Verlegung der Drohne sei auch eine Reaktion auf den Kauf israelischer Drohnen durch Zypern im Oktober.