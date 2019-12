Ist mein Kind schon abhängig vom Smartphone & Co.?

Wie erkennt man die Sucht?

Wie erkennt man, wenn das eigene Kind in die Abhängigkeit rutscht? Die Kinder selbst können das Problem meist nicht realistisch einschätzen. Sprechen Eltern das Thema an, kommt es meist zum Streit. „Warnsignale sind, wenn gelebte Treffen mit Freunden abnehmen, Freizeitaktivitäten vernachlässigt werden und Gespräche mit den Eltern plötzlich kurz und oberflächlich verlaufen“, erklärt Kamper. Er rät Eltern, die Kinder beim Umgang mit Internet und Computerspielen anzuleiten, ihnen also einen Rahmen zu geben und sich genau darüber zu informieren, was die Kinder online machen. Besonders wichtig sei auch die eigene Vorbildwirkung...