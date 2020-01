Idyllische Flitterwochen zwischen Berg und See

Die „Krone“, „kronehit“ und „Hochzeit.click“ verschenken eine traumhafte Hochzeit in der „Schlossvilla Miralago“ direkt am Kärntner Wörthersee. Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Die Hochzeitplanung ist bereits unter Dach und Fach. Das einzige, was noch fehlt, ist das glückliche Brautpaar selbst. Im Zuge dessen sorgt „Der RITZENHOF****S - Hotel und Spa am See“ für den perfekten Honeymoon, um das traumhafte Erlebnis powered by Hochzeit.click abzurunden.