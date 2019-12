U1 wegen Feuer in Station Karlsplatz unterbrochen

„Kabel müssen gesichtet, getestet und gegebenenfalls getauscht werden“

„Der Brand ist bereits gelöscht, hat aber für Schäden an der Beleuchtung in der U-Bahn-Station gesorgt“, berichtete eine Sprecherin am Morgen gegenüber orf.at. Bis dort wieder das Licht angeht, ist die Linie der U1 - die am stärksten frequentierte U-Bahnlinie - unterbrochen. Man würde mit Hochdruck an der Behebung der Störung arbeiten. „Alle Kabel müssen gesichtet, getestet und gegebenenfalls getauscht werden. Die Dauer der Störung ist derzeit nicht absehbar“, so die Wiener Linien in einer Aussendung.