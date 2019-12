4 Minuten Samurai-Action aus „Ghost of Tsushima“

Sony hat im Zuge der Verleihung des Videospielpreises Game Awards einen neuen Trailer zum kommenden PS4-Exklusivkracher „Ghosts of Tsushima“ veröffentlicht. Im Vier-Minuten-Video gibt es Einblicke in die Spielwelt im feudalen Japan und die Kämpfe, die den Spieler als Samurai dort erwarten. Erscheinen soll „Ghosts of Tsushima“ im Sommer.