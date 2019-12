Die Finalisten der eBundesliga stehen fest!

Das Aufeinandertreffen der Finalisten

Die zwölf Teamkader der Bundesliga-Vereine treffen erstmals am 1. Februar 2020 in der Expedithalle in Wien-Favoriten aufeinander und werden dort um den Meistertitel kämpfen. Am 2. Februar 2020 findet das Einzelfinale mit den besten 16 Einzelspielern des Teambewerbs statt. Wie im Vorjahr ist das Einzelfinale als Official Qualifier Teil der EA SPORTS™ FIFA 20 Global Series. Somit können die Finalisten neben dem Preisgeld auch wertvolle Punkte für die weltweite FIFA-Rangliste sammeln.