SPÖ: Wegen Türkis-Grün „Frauenleben gefährdet“

SPÖ-Frauenbeauftragte und Ex-Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek hat vor der Nationalratssitzung am Mittwoch mit einem provokanten Sager für Wirbel gesorgt. Weil die Grünen mit der ÖVP verhandelten und die Nationalratsausschüsse noch nicht konstituiert seien, könnten „auch Frauenleben gefährdet werden“, stellte Heinisch-Hosek am Dienstag in den Raum. Die Grünen reagieren empört, forderten eine Entschuldigung - was die Ex-Ministerin jedoch umgehend ablehnte.