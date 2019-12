Glyphosat-Verbot auf Eis: Wie es jetzt weitergeht

Wie geht es jetzt weiter?

Die SPÖ will schon am Mittwoch einen neuen Antrag für ein Verbot einbringen. Die FPÖ dürfte zustimmen - und bleibt die ÖVP aber bei ihrem Nein aus dem Sommer, wären die Grünen das Zünglein an der Waage. Diese wollen Glyphosat jedenfalls verbieten, sehen aber eher die Regierung in der Pflicht. Neuerlich über ein Verbot abgestimmt kann aber frühestens nächstes Jahr werden.