Zucchero: Zeitgemäßer Sound für die Zivilcourage

Live in Österreich

Mit „D.O.C.“ im Gepäck ist Zucchero 2020 aber hauptsächlich unterwegs. In Österreich kommen die Fans gleich dreimal in den Genuss seiner Songs. Am 31. Oktober in der Olympiahalle in Innsbruck, am 1. November in der Grazer Stadthalle und am 4. November in der Stadthalle Wien. Weitere Infos und Karten gibt es unter www.oeticket.com.