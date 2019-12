Krisensitzung: SPÖ segnet rotes Sparpaket ab

Deutsch selbst schwer in der Kritik

Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der wegen der Kündigung von mehr als 20 Mitarbeitern in der Parteizentrale selbst schwer in der Kritik geraten war, legte den Fokus auf das Budget. Es werde darum gehen, die Partei auf stabile wirtschaftliche Beine zu stellen und so einen Reformprozess zu ermöglichen. Bis 2025 soll die SPÖ schuldenfrei sein. Dieses Ziel ist laut Finanzreferenz Christoph Matznetter realistisch.