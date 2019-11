Sparkurs: Enttäuschung und Wut bei vielen Roten

Es gehe ihr menschlich sehr nahe, dies sei die schwierigste Situation in ihrem bisherigen Berufsleben, sagt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner über die bevorstehenden Kündigungen in der Parteizentrale. Die Belegschaft ist enttäuscht und wütend - und reagiert mit heftiger Kritik an der Führung.