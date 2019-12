Freundin (35) über Jahre „regelmäßig verprügelt“

„Seit zehn Jahren regelmäßig geschlagen“

Im Zuge der Einvernahme sollte sich das gesamte Ausmaß der Taten des 36-jährigen Verdächtigen offenbaren. So gab die 35-jährige Frau an, „seit etwa zehn Jahren von ihrem Lebensgefährten regelmäßig geschlagen zu werden“, so Sörös.