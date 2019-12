Die sechs beliebtesten Wellnesstrends im Jahr 2020

Sound Bath Healing: Ein Bad in Klängen

Ein Bad in Klängen kann ebenso heilsam sein, wie ein Bad im Schwimmbecken oder einem Whirlpool. Wer in den Genuss eines Klangbads kommt, liegt zumeist gemütlich auf einer Yoga-Matte oder Matratze und lauscht etwa einer Stunde lang den Geräuschen eines Instruments - dies kann etwa ein Gong sein, eine Panflöte oder auch eine Kristall-Klangschale. Der Körper reagiert auf die Töne und Frequenzen und ist so empfänglicher für Entspannung, tiefe Meditation oder auch kreatives Denken. Nicht nur in Wellness-Hotels, sondern auch in Yoga Studios rund um den Globus wird dieser Trend 2020 nicht mehr wegzudenken sein.