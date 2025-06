„Ich weiß nicht, was Nagelsmann da geritten hat!“

Damit sorgte Nagelsmann für Unverständnis bei Effenberg. „Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Diesen Satz möchte ich von ihm nicht noch einmal hören. Denn den Glauben solltest du niemals verlieren, unter keinen Umständen - und erst recht nicht nach so einer ersten Halbzeit, in der einzig die Chancenverwertung nicht passte“, poltert der 56-Jährige in seiner Kolumne bei „t-online.de“. „Dass sich Nagelsmann zu diesem Satz hat hinreißen lassen – das kann auf keinen Fall die richtige Ansprache an seine Spieler sein, und so eine Entschuldigung darf er ihnen auch nicht bieten.“