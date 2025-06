Red Bull Salzburg mit Fashion-Show vor Training

Da schau her! Der österreichische Vizemeister Red Bull Salzburg startete am Montag mit der Vorbereitung auf die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten. Bevor sich Kapitän Mads Bidstrup und Co. auf dem Platz bewegten, sorgten sie schon vor der Ankunft in Taxham mit teils schrillen und irren Outfits für viel Aufsehen. Die „Krone“ war vor Ort und erwischte die Spieler beim Betreten des Geländes.