„Ich mache oft Dinge, die andere nicht verstehen“

Neubach, Marktgemeinde Loosdorf, Bezirk Melk. Es hat sich herumgesprochen, dass Ibish Thaqi, Trainer des Jahres in der Handball-Liga-Austria, seit kurzem hier zu Hause ist. Die „Krone“ besuchte den 45-Jährigen, der Krems zum dritten Mal nach 2019 und 2022 zum Meistertitel führte, in dessen Haus. Um herauszufinden, wie der gebürtige Kosovo-Albaner tickt, was ihm wichtig ist.