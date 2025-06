Eine kulinarisch-historische Rundreise durch Görz

Erst 2004, 15 Jahre nach der Berliner Mauer, wurde in Görz die Mauer abgetragen. Ein hundertjähriges Misstrauen begann sich ab da zurückzunehmen und den tiefsitzenden Traumata Adieu zu sagen. Was einst ein Ganzes war, dazwischen fremd und unnahbar, fängt an, sich wieder zu verschmelzen, was in den Geschmäckern immer schon vorhanden war.