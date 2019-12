Lenker nimmt statt „Hund“ nach Crash Kojoten mit

Ein skurriler tierischer Vorfall hat sich vergangene Woche in Kanada ereignet: Eli Boroditsky war in Manitoba gerade auf dem Weg in die Arbeit, als ihm plötzlich ein Vierbeiner in das Auto lief. Er packte den vermeintlichen Hund in seinen Wagen, weil er die verletzte Fellnase nicht im Straßengraben liegen lassen wollte. Als er das Unfallopfer schließlich Arbeitskollegen zeigte, stellten diese erstaunt fest, dass es sich wohl um einen wilden Kojoten handelt.