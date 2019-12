Klimademo-Polizeigewalt: Amnesty warnt vor Folgen

Unter anderem habe ein Aktivist laut Amnesty einen Mittelhandknochenbruch erlitten. Ein anderer Unbeteiligter wurde laut Amnesty in den „Schwitzkasten“ genommen. In weiterer Folge fixierten ihn zwei Beamte am Boden in Bauchlage mit dem Kopf unter einem Einsatzfahrzeug. Als sich der Wagen in Bewegung setzte, zogen die Beamten den Mann ruckartig weg. Obwohl die Identität des Mannes bekannt war, sei er von 16.20 Uhr bis 6.45 Uhr des darauffolgenden Tages festgehalten worden, heißt es in dem Amnesty-Bericht.