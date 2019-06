Straßen blockiert: Fast 100 Aktivisten abgeführt

Am Rande der „Fridays for Future“-Demonstration, bei der am Freitag Klima-Ikone Greta Thunberg eine viel umjubelte Rede hielt (siehe Video oben), ist unter anderen die Wiener Ringstraße von Demonstranten lahmgelegt worden. Einige der Aktivisten baumelten an selbst gebauten Gerüsten über der Straße, andere seilten sich sogar von der nahe gelegenen Aspernbrücke ab. Neben Polizei und Feuerwehr stand auch die Sondereinheit WEGA im Einsatz. Es kam zu fast 100 vorläufigen Festnahmen und massiven Verkehrsbehinderungen.