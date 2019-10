Kein „aktiver Widerstand“: Student freigesprochen

Über den Verkehr in Österreich und besonders in Wien regt sich nicht nur Simon F., 22, Student der Politikwissenschaften, auf: Die Politik würde zu langsam reagieren. Also ging er auf die Straße, bzw. saß er: Sitzblockade vor der Urania bei der großen Klimademo. Die Folge: Verkehrschaos und einschreitende Polizei, die die Teilnehmer wegtragen musste.