Klima-Demo: Debatte um Video von Polizeieinsatz

Das Video zeigt einen Mann, der zunächst von drei, danach von fünf Polizisten in Bauchlage am Boden fixiert wird. Warum der Mann von den Beamten festgehalten wurde, ist nicht bekant. Das genaue Geschehen wird teilweise durch andere Polizisten verdeckt, allerdings ist zu erkennen, wie ein Polizist die Unterarme in einer Art und Weise bewegt, die auf Schläge hindeuten könnte. Demonstranten, die rundherum stehen, beginnen daraufhin „Schläge, Schläge in die Nieren!“ zu schreien.