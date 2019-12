Türkis-Grün: Vereint gegen Atomruine Mochovce

„Im schlimmsten Fall kommt es zum Super-GAU!"

„Solche Generatoren sind deshalb so wichtig, da sie beim Ausfall der externen Stromversorgung durch Unwetter, Blitzschlag etc. die Reaktorkühlung garantieren sollten, um die radioaktive Nachzerfallswärme herunterzukühlen. Falls diese Notkühlsysteme ausfallen, passiert das, was wir vor neun Jahren in Fukushima erlebt haben!“, erklärt Global-Atomexperte Dr. Reinhard Uhrig. „Die Brennelemente im Reaktorkern schmelzen, der Kern brennt sich durch die Schutzhülle. Im schlimmsten Fall kommt es zum Super-GAU!“