24.000 Anrufe beim Provider - Japaner verhaftet!

Wegen „betrügerischer Geschäftsbehinderung“ sei der Mann in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei von Tokio am Dienstag. Japanischen Medien zufolge hatte Okamoto in den vergangenen zwei Jahren Zehntausende Male bei KDDI angerufen, weil der Telefonanbieter aus seiner Sicht gegen die Vertragsbedingungen verstoßen hatte.