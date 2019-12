London-Täter dankte Sozialarbeitern mit Gedicht

Mit Musterschüler Khan für Resozialisierungsprogramm geworben

So ist Khan sogar lächelnd in einer Broschüre zu sehen, in der mit seiner offensichtlichen Rehabilitation als Fallstudie zur Förderung des Resozialisierungsprogramms geworben wird, wie der „Daily Telegraph“ berichtete. Neben dem Bild des Terroristen ist dort zu lesen: „Wir haben Usman mit einem Chromebook (Laptop; Anm.) ausgestattet, damit er sein Studium und sein Schreiben fortsetzen kann, das er in Whitemoor (dem Gefängnis, in dem er seine Strafe absaß, Anm.) begonnen hat.“ Und sogar der Dankesbrief, den Khan den Organisatoren - die zur Finanzierung des Computers einen Charity-Run gelaufen waren - schrieb, wurde in der Broschüre abgedruckt.