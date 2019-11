Kate gilt bereits als Retterin der Monarchie

Kinder wachsen so normal wie möglich auf

Als Mutter der drei Kinder George (6), Charlotte (4) und Louis (1) sorgt sie dafür, dass diese so normal wie möglich aufwachsen. So wird sie mit den dreien schon einmal beim Shoppen im Diskonter gesehen. Zu offiziellen Anlässen wie den Geburtstagen der Rasselbande fotografiert die studierte Kunsthistorikerin und ausgebildete Fotografin die süßesten Porträts selbst und lässt diese über ihre Social-Media-Accounts verbreiten.