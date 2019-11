Missbrauchsvorwürfe: Die Ausreden von Prinz Andrew

„Ich habe meine Tochter zu einer Party gebracht und war dann zu Hause“

An besagtem Abend - der Abend, von dem Virginia Giuffre sagt, dass da der erste Sex passiert sei - sei er auch gar nicht in dem Club „Tramp“ gewesen, denn er wisse genau, dass er an dem Tag seine Tochter Beatrice zu einer Party im Pizza Express in Woking gebracht habe. Er sei den ganzen Tag mit ihr zusammen gewesen und auch am Abend. „Wir hatten da eine Regel, die Herzogin (Sarah Ferguson, Anm.) und ich: Wenn der eine weg ist, ist der andere zu Hause.“