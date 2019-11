Zeitung: Die Queen geht in 18 Monaten in Pension

Die britische Königin soll planen, ihr Amt in nicht einmal zwei Jahren an ihren ältesten Sohn Prinz Charles zu übergeben. Der 71-jährige Thronfolger soll bei der derzeitigen Familienkrise um seinen jüngeren Bruder Prinz Andrew bereits das Ruder in die Hand genommen haben. Es heißt, der künftige „Prinz-Regent“ sei nach seiner Neuseelandreise nach Sandringham geeilt, um mit seinem 98-jährigen Vater Prinz Philip, der dort ein kleines Häuschen bewohnt, weitere Schritte zu planen.