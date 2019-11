5G-Antennenfernsehen: Testbetrieb genehmigt

Die Medienbehörde KommAustria hat der Österreichischen Rundfunksender GmbH & Co KG (ORS) einen Pilotversuch für digitalen Rundfunk auf Basis des Mobilfunkstandards 5G genehmigt. Der Testbetrieb wird über die zwei Wiener Großsendeanlagen am Kahlenberg und in Liesing durchgeführt.